После завершения конфликта на Украине появится другой повод для паники

По его словам, массовая истерия западных государств объясняет, из-за чего страх перед коронавирусом быстро сменился другой паникой — украинским конфликтом. В связи с этим возник вопрос: что станет поводом для нового беспокойства?

«Это массовая истерия Запада. Этот весьма определенный и пагубный образ мышления существует подспудно, но время от времени прорывается наружу. И ему нужен какой-то символ, чтобы двигаться дальше. Конкретно в этом случае они просто поменяли этикетку с коронавируса на [президента России] Владимира Путина», — сказал Лилльранк.

По его словам, смена паники случилась очень быстро, потому что не надо было ничего рушить. Поменялся только символ, обросший всеобщим волнением.

Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что европейские страны не посмеют разместить на Украине свои войска. По его словам, Европа не заинтересована в прямом противостоянии с Россией.