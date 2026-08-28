В Великобритании насчитывается более двух тысяч национальных военных баз. Еще несколько объектов, которые могла бы атаковать Россия, находятся в других странах Европы. Об этом сообщила газета Independent .

Журналисты опубликовали карту баз Королевских ВВС, морской пехоты, десантных войск и флота, которые могли бы попасть под удар. Среди них гарнизон Олдершот в Хэмпшире, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Колчестер в Эссексе и казармы Бикон в Стаффордшире.

На собственной территории британская армия имеет более двух тысяч баз. Еще несколько расположены в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Великобритании за поддержку Украины. Она заявила, что Россия может нанести удары по британским военным целям как внутри, так и за пределами страны.