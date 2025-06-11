Реакция украинского президента Владимира Зеленского на удар по военным объектам в Киеве — это «страх ничтожества». Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский в очередной раз подло умолчал, что удары являются ответом на санкционированные им же обстрелы российских регионов и теракты», — процитировало его РИА «Новости».

По его словам, когда президент Украины сталкивается с ударами возмездия по местам дислокации украинских военных и складам оружия, то сразу начинает обвинять во всем Россию и говорить о необходимости перемирия.

«Зеленский демонстрирует не просто лицемерие самого высокого уровня, а страх ничтожества, который, отдавая приказы убивать, был уверен, что ему это сойдет с рук», — сказал Рогов.

Он отметил, что украинский лидер подставляет свой народ преступным режимом и желанием угодить западным союзникам любой ценой.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне ударов по целям в Киеве попросил у Запада больше оружия. Также он призвал ввести новые антироссийские санкции.