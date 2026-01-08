После убийства поэтессы и активистки в США начались протесты

В США прошли масштабные акции протеста, организованные представителями левых радикальных движений. Поводом стало убийство поэтессы и активистки движения за права ЛГБТ* Рене Николь Гуд, произошедшее во время рейда иммиграционной службы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Накануне сотрудники ICE провели рейды в заведениях Миннеаполиса. Гуд видела происходящее из окна своего автомобиля. Когда силовики подошли проверить документы, активистка уехала. В итоге Гуд застрелили, и ее шестилетний ребенок остался сиротой.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что поэтесса — террористка, совершившая умышленный наезд на сотрудников ICE. А еще — поддержал ликвидацию в целях самообороны», — написали авторы публикации.

В разных городах США проходят акции протеста. Участники сжигают флаги, обвиняют полицейских в излишней жестокости и требуют независимого расследования.

После смерти левой активистки США могут столкнуться с новыми протестами, напоминающими волну 2020 года. Тогда, после убийства Джорджа Флойда, массовые беспорядки помешали Трампу победить на выборах.

Ранее венесуэльцы вышли в центре Каракаса на акцию в поддержку президента Николаса Мадуро. Протесты прошли у президентского дворца. Толпа выкрикивала лозунги в поддержку лидера республики, многие участники держали флаги Венесуэлы. Также в столице прошел марш против действий США.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.