SC: Иран победит даже при частичном принятии его условий на переговорах с США

Если США хотя бы частично примут условия Ирана, то это станет победой для Тегерана. Итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини оценил такой вариант развития событий в статье для Strategic Culture.

По его словам, даже частичное согласие будет значительным успехом для Тегерана. Только маловероятно, что иранское руководство согласится на слишком невыгодный компромисс, если вспомнить принесенные жертвы.

Пачини добавил, что в ближайшие дни ситуация останется крайне нестабильной. По его словам, высок риск возобновления боевых действий.

Он также оценил такое развитие событий, как полное принятие американской делегацией условий иранского плана. В этом случае можно будет говорить о капитуляции со стороны США и Израиля.

«Даже если США и подняли тот белый флаг, которым размахивал господин президент, мы не должны упускать из виду суть происходящего: этот флаг — уже саван, пропитанный кровью новых мучеников. И рано или поздно кто-то потребует мести», — заключил он.

Появилась информация, что США выдвинули завышенные требования по Ормузскому проливу и ряду других вопросов в ходе третьего раунда переговоров в Исламабаде.