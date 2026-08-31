После наводнения в США пропали минимум 15 человек

Fox: в Гранд-Каньоне после наводнения погиб человек и пропали 15 туристов

Внезапное наводнение произошло в национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона. В результате погиб 46-летний мужчина, еще около 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал Fox .

Сильные ливни обрушились на район 29 августа. За короткое время на склоны каньона выпало до 2,5 сантиметров осадков. Потоки воды устремились по ущельям, захватывая камни и обломки.

Вечером 30 августа спасатели обнаружили тело мужчины в районе Кристал-Рапидс на реке Колорадо. Одновременно экстренные службы эвакуировали из глубины каньона 62 человека. Поиски пропавших продолжаются.

Стихия разрушила инфраструктуру парка. Потоки уничтожили несколько пешеходных мостов через ручей Брайт-Энджел-Крик и повредили водопровод, который снабжает питьевой водой туристические и жилые объекты.

Из-за последствий наводнения администрация парка с 31 августа временно ограничила размещение посетителей на ночь в гостиницах и кемпингах. Движение судов по реке Колорадо также остановили из-за обломков, которые несет течение.

Спасательные службы продолжают работу. Синоптики при этом предупреждают о вероятности новых гроз и камнепадов в районе Гранд-Каньона.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек.