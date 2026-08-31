После наводнения в США пропали минимум 15 человек
Fox: в Гранд-Каньоне после наводнения погиб человек и пропали 15 туристов
Внезапное наводнение произошло в национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона. В результате погиб 46-летний мужчина, еще около 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал Fox.
Сильные ливни обрушились на район 29 августа. За короткое время на склоны каньона выпало до 2,5 сантиметров осадков. Потоки воды устремились по ущельям, захватывая камни и обломки.
Вечером 30 августа спасатели обнаружили тело мужчины в районе Кристал-Рапидс на реке Колорадо. Одновременно экстренные службы эвакуировали из глубины каньона 62 человека. Поиски пропавших продолжаются.
Стихия разрушила инфраструктуру парка. Потоки уничтожили несколько пешеходных мостов через ручей Брайт-Энджел-Крик и повредили водопровод, который снабжает питьевой водой туристические и жилые объекты.
Из-за последствий наводнения администрация парка с 31 августа временно ограничила размещение посетителей на ночь в гостиницах и кемпингах. Движение судов по реке Колорадо также остановили из-за обломков, которые несет течение.
Спасательные службы продолжают работу. Синоптики при этом предупреждают о вероятности новых гроз и камнепадов в районе Гранд-Каньона.
Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек.