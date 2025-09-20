Масштабная кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе

Кибератака нарушила работу аэропортов по всей Европе. В Берлине, как сообщает Bild , компьютерные системы вышли из строя, что вызвало длинные очереди, задержки и отмены рейсов. Пассажирам приходилось регистрироваться и проходить посадку вручную, а ожидание растянулось на часы.

В Брюсселе и лондонском аэропорту Хитроу из-за технического сбоя массово задерживаются и отменяются рейсы.

Хакеры атаковали сервис-провайдера, чьи системы поддерживают работу множества европейских аэропортов. Сейчас компания работает над восстановлением нормальной работы своих сервисов.

Как сообщили в международном аэропорту Брюсселя «Завентем», последствия кибератаки, вероятно, не удастся устранить в ближайшее время. Пассажиров попросили заранее проверять статус своих рейсов и приезжать в аэропорт только при подтверждении вылета.