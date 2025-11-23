Посланник Трампа выступил с жестким призывом по Украине

FT: посланник Трампа в Киеве Дрисколл призвал послов ЕС «покончить с этим ****»

Министр армии США Дэн Дрисколл, ставший новым спецпосланником президента США по Украине, жестко высказался о необходимости немедленного урегулирования конфликта на встрече с послами стран ЕС и западными чиновниками в Киеве. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Нам нужно покончить с этим дерьмом», — заявил Дрисколл, опоздавший на встречу.

Встреча прошла в резиденции временного поверенного в делах США на Украине Джулии Дэвис. Дрисколл настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на сделку до 27 ноября. По его словам, осталось мало времени, так как американский лидер Дональд Трамп хочет мира сейчас.

Дрисколл добавил, что ВС США поддерживают Украину, но трезво оценивают ее военные возможности как очень плохие. Как выразился один высокопоставленный европейский чиновник, тон встречи американской делегации был тошнотворным.

Ранее в Великобритании сообщили, что Дрисколл сменил на посту спецпосланника по Украине Кита Келлога, покинувшего команду администрации президента.