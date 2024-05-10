Послание Японии по Украине увидели в действиях России | 360°

10 мая 2024, 12:14
Послание Японии по Украине увидели в действиях России
SCMP: Россия послала жесткий сигнал Японии из-за поддержки Украины
Возведением сети разведывательных баз на Курильских островах России направила Японии сигнал о последствиях помощи Украине. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
«Российская сторона желает показать Японии, что у направленных в поддержку Украины шагов будут последствия. Они окажутся не в интересах Токио», — объяснил профессор факультета международных отношений Темпльского университета Джеймс Браун.
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Авторы статьи также добавили, что создание военных баз поможет России отслеживать действия Японии и США.
«Объекты станут ушами и глазами России, которые направлены на север Японии. Россия сможет анализировать сигналы радаров в этой стране. Соответственно, им станут известны действия США в регионе», — подчеркнули они.
Российский посол Николай Ноздрев заявлял, что страна внимательно отслеживает интенсивные маневры США и Японии у своих границ.
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