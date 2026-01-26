Послал к черту. Трамп обматерил сенатора за критику импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп нецензурно обругал сенатора-республиканца Теда Круза, указавшего ему на негативный эффект импортных пошлин. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на записи встреч сенатора со спонсорами.

Спор между главой Белого дома и сенатором произошел в апреле 2025 года. Круз заявлял, что введенные пошлины могут сократить пенсионные накопления американцев на 30%, а также спровоцировать рост цен в магазинах на 10-20% к ноябрю 2026 года.

Сенатор опасался, что республиканцы из-за могут потерять большинство в палате представителей и сенате, а самого Трампа будут подвергать импичменту каждую неделю.

«Пошел ты, Тед», — процитировал Круз Трампа.

Ранее Трамп нецензурно выругался во время посещения автозавода Ford, обидевшись на фразу «защитник педофила», которую выкрикнул один из рабочих.