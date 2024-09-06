Украинский посол в Японии Сергей Корсунский оскорбил чувства азиатских народов, посетив храм Ясукуни. Об этом заявили журналисты китайской газеты China Daily .

Посольство Украины в Японии рассказало о посещении Корсунским храма Ясукуни. Посол пришел туда, чтобы «отдать дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию». Однако этот храм считается символом милитаризма в странах Азии.

«Посол и его посольство продемонстрировали отсутствие у них элементарных знаний истории», — указали авторы материала.

Журналисты добавили, что прихожане храма Ясукуни почитают ряд военных преступников. Отношение к ним как к мученикам является серьезным оскорблением чувств народов Азии, в том числе китайцев, пострадавших от варварского вторжения японских милитаристов, заметили авторы статьи. Также они назвали высказывание украинского посольства «грубым нарушением принципов международного сообщества».