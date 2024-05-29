Посла Мексики пригласили в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

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Мексиканского посла Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД России из-за частых случаев недопуска российских граждан на рейсы в республику. Об этом сказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с ТАСС.

«Посол Мексики в Москве был приглашен в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику», — заявил он.

Дипломат отметил, что во время диалога четко выразили, что такие происшествия не должны негативно отражаться на туристический поток россиян в Мексику.

Ранее российское посольство направляло ноту в МИД Турции из-за отказов авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы россиян. Турецкое ведомство внимательно изучило направленную представительством ноту.

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