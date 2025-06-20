Strategic Culture: Германия сеет безумие, готовясь к конфликту с Россией

«Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России», — заявили в публикации.

Журналисты издания уточнили, что речь идет о предстоящих четырех годах.

ФРГ готовится расширить и улучшить инфраструктуру гражданской обороны на фоне ускорения милитаризации союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее стало известно, что западные государства продолжают наращивать военное присутствие в Балтийском море близ российской границы. Обычно это сопровождается заявлениями местных чиновников о якобы планах России по эскалации.