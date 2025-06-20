В Германии началась паника из-за «российской угрозы»
Strategic Culture: Германия сеет безумие, готовясь к конфликту с Россией
Германия распространяет безумные идеи из-за мнимой «российской угрозы». О панике немецких властей сообщило издание Strategic Culture.
«Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России», — заявили в публикации.
Журналисты издания уточнили, что речь идет о предстоящих четырех годах.
ФРГ готовится расширить и улучшить инфраструктуру гражданской обороны на фоне ускорения милитаризации союзников по Североатлантическому альянсу.
Ранее стало известно, что западные государства продолжают наращивать военное присутствие в Балтийском море близ российской границы. Обычно это сопровождается заявлениями местных чиновников о якобы планах России по эскалации.