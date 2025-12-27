Посетивший Москву японский депутат обратил внимание на мощь России
Японский депутат Судзуки назвал новогоднее убранство Москвы символом мощи России
Предновогодний вид Москвы на фоне украинского конфликта демонстрирует миру мощь России. Об этом в своем блоге написал депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.
Парламентарий посетил российскую столицу 25 декабря и поделился своими впечатлениями от поездки. Его восхитил новогодний декор. Японский депутат добавил, что рядом с такой подсветкой сложно поверить, что неподалеку идут боевые действия.
«Это демонстрирует мощь России», — добавил он.
Судзуки встретился в Москве с замминистром иностранных дел России Андреем Руденко. Во время переговоров он попросил разрешения возобновить поездки на южные Курильские острова бывших жителей, у которых там похоронены родственники.
Японский парламентарий подчеркнул, что в России его встретили очень радушно.
