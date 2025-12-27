Предновогодний вид Москвы на фоне украинского конфликта демонстрирует миру мощь России. Об этом в своем блоге написал депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

Парламентарий посетил российскую столицу 25 декабря и поделился своими впечатлениями от поездки. Его восхитил новогодний декор. Японский депутат добавил, что рядом с такой подсветкой сложно поверить, что неподалеку идут боевые действия.

«Это демонстрирует мощь России», — добавил он.

Судзуки встретился в Москве с замминистром иностранных дел России Андреем Руденко. Во время переговоров он попросил разрешения возобновить поездки на южные Курильские острова бывших жителей, у которых там похоронены родственники.

Японский парламентарий подчеркнул, что в России его встретили очень радушно.

Ранее группа аргентинских туристов восхитилась Санкт-Петербургом. Иностранцы побывали на карнавале на сап-бордах, познакомились с русской кухней и оценили архитектуру города на автобусной экскурсии.