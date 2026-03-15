Посетителям турецкой столовой подали мясо скаковой лошади-чемпиона

В турецком городе Мерсин посетитель бесплатной столовой для нуждающихся обнаружил в своем блюде микрочип, который вживляют скаковым лошадям. Оказалось, что под видом говядины в столовой подали конину, сообщила газета Daily Mail.

В ходе расследования выяснили, что мясо принадлежало четырехлетнему призеру скачек по кличке Smart Latch. Лошадь получила травму на соревнованиях, после чего ее планировали передать в детский конный клуб. Однако животное оказалось жертвой нелегального забойщика, который продал мясо, выдав его за говядину.

Когда обман вскрылся, в Мерсине разгорелся громкий скандал. Убой лошадей в Турции считается табу, хотя и не запрещен законом. Власти города заявили, что начнут проверку.

В России мясо, поставляемое в государственные учреждения, проходит несколько этапов экспертизы, включая ветеринарно-санитарную проверку. Это позволяет обеспечить безопасность и качество продукции, оказывающейся на столе. В том числе, специалисты Госветслужбы Подмосковья круглогодично проводят проверки качества продукции на ярмарках и рынках. В прошлом году они оценили более 260 тысяч проб мяса.