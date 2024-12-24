Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания

Никто из гостей не пострадал. По данным управляющей компании Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, на башне произошло короткое замыкание на линии электропередачи лифта. Специалисты проведут сегодня проверку, после которой достопримечательность до второго этажа вновь откроют для туристов и парижан. Попасть на шпиль можно будет позднее.

Ранее во французской столице после масштабной реконструкции открылся собор Нотр-Дам-де-Пари. Специалисты провели реставрацию храма после пожара 2019 года. В рамках церемонии открытия организаторы устроили большой концерт на площади. В мероприятии участвовал певец Гару, который исполнил партию Квазимодо в известном мюзикле «Собор Парижской Богоматери».