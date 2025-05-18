Португалия попросит ЕК оказать давление на Францию после блэкаута

Португалия обратится в Еврокомиссию с требованием оказать давление на Францию из-за недостаточных поставок электроэнергии в Испанию и задержками в прокладывании новых сетей. Об этом заявила министр энергетики Португалии Мария Да Граса Карвалья, ее процитировала газета Financial Times .

В португальском министерстве энергии обратили внимание, что по вине Франции Испания стала уязвимой после блэкаута. Французские специалисты задерживаются с новыми линиями электросоединения, поэтому Португалия не может выйти на внутренний энергетический рынок Евросоюза.

Ранее из-за сбоев в электроснабжении в Испании произошла остановка реактора французской АЭС «Гольфеш». В результате жители юго-запада страны остались без света менее чем на 20 минут.