Испанский блэкаут привел к остановке реактора АЭС во Франции

RTE: блэкаут в Испании привел к остановке реактора на АЭС «Гольфеш» во Франции

Отключение электроснабжения в Испании привело к автоматической остановке реактора на АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции. Об этом сообщил оператор французской системы электропередачи RTE .

«Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции (в том числе реактора на АЭС „Гольфеш“)», — уточнили на сайте оператора.

В результате этого происшествия некоторые бытовые и промышленные потребители RTE столкнулись с перебоями в электроснабжении. В ряде случаев и с отключениями электричества. Это продолжалось менее 20 минут.

При этом французский оператор отметил, что благодаря массовому отключению получилось «помешать распространению инцидента на остальную Европу».

Ранее в США предупредили, что в стране может произойти масштабный блэкаут. По словам главы МВД Дага Бургума, возникли серьезные проблемы с выработкой электроэнергии в стране, причем по вине предыдущих политических лидеров.