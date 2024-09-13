Португалия отдала Украине российские противопожарные вертолеты

Передача Украине шести российских противопожарных вертолетов Ка-32А11ВС свидетельствует, что кризис в отношениях России и Португалии усугубился. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий привела пресс-служба.
«Очевидно, что таким образом Лиссабон стремится верноподданнически продемонстрировать своё союзническое рвение и послушное следование по траектории, навязанной европейцам их заокеанскими кураторами», — добавила она.
Захарова также отметила, что решение передать вертолеты власти Португалии обнародовали еще почти два года назад и что страна утратила политическую самостоятельность. Она назвала это решение враждебным шагом.
В конце мая Владимир Зеленский подписал с премьером Португалии Луишем Монтенегру соглашение о безопасности. Согласно документу, Украина получит до конца года военную помощь на 126 миллионов евро.
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