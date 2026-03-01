Порт в Омане атаковали беспилотники

Коммерческий порт Дукм в Омане атаковали дроны, пострадал один человек

Два беспилотника нанесли удар по коммерческому порту Дукм на побережье Аравийского моря в Омане, ранения получил один человек. Об этом сообщило Оманское информационное агентство .

Один из БПЛА ударил в жилое строение для рабочих порта, а обломки другого рухнули в районе топливных баков.

«Султанат Омана осудил нападение и заявил о принятии необходимых мер для защиты», — заявили в агентстве.

Ранее на фоне атак по Ирану и ответных ударов исламской республики в Омане закрыли столичный аэропорт Маскат. Воздушное пространство также ограничили в Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Сирии и Бахрейне.

Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по военным базам США в Ираке и странах Персидского залива. Прекращать атаки Исламская Республика не планирует.