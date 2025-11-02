Порт Нинбо захотели включить в инициативы по расширению торговли России и Китая

Россия готова внести в инициативы по расширению торговли с Китаем порт Нинбо, который является крупнейшим в мире по грузообороту. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, его процитировало РИА «Новости» .

Вице-премьер приехал в Китай с рабочим визитом и посетил Нинбо-Чжоушань — порт — лидер по внедрению технологий умного управления логистикой в республике. Он заявил о стремлении России к практическому взаимодействию и достижению конкретных результатов.

«Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути», — уточнил Чернышенко.

Также он выразил мнение, что развитие этого проекта является перспективным направлением для сотрудничества двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался снижать пошлины на китайские товары, они останутся на уровне 47%. Он также встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил с ним тему микросхем.