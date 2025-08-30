Порносайт Phica закрылся после публикации фейковых фото Мелони

Работавший больше 20 лет порносайт Phica закрыли после публикации фейковых фотографий премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

На днях портал разместил сфабрикованные снимки Мелони и сопроводил их вульгарными комментариями. Узнав об этом, политик сделала заявление.

«Я возмущена тем, что произошло. Хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили и унизили», — сказала она.

Накануне итальянские власти приняли решение закрыть Phica. К разбирательству также привлекли полицию, сотрудникам которой предстоит выяснить, кто является владельцем сайта и авторами скандальных публикаций.

Ранее стало известно, что в США решили ужесточить борьбу с созданием порнографических дипфейков и сливом нюдсов без согласия.