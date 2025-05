23 мая 2025 21:14 Трамп взялся за порно. В США начнут сажать в тюрьму за слив нюдсов и дипфейки 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

США

Интернет

Секс

В США решили ужесточить борьбу с созданием порнографических дипфейков и сливом нюдсов без согласия. Ускорила принятие закона Take It Down Act супруга президента страны Мелания Трамп. Что теперь будет грозить любителям порномести, разбирался 360.ru.

Закон против порномести Трамп подписал закон об уголовной ответственности за создание дипфейков и слив чужих нюдсов без согласия 19 мая. Документ получил название Take It Down Act. Теперь ответственность за преступление будет нести не только тот, кто генерировал порнодипфейки, но и платформы, где любитель порномести их создавал. По запросу жертвы они обязаны в течение 48 часов удалить фото или видео. Если этого не произойдет, для нарушителей последуют уголовная ответственность и штраф в 500 тысяч долларов. Кроме того, пользователям, которые сливают в Сеть чужие нюдсы и дипфейки, не получив на то разрешения, будет грозить до трех лет тюрьмы.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / www.globallookpress.com

К чему может приводить слив нюдсов Наказание за публикацию чужих нюдсов без разрешения в Штатах было и раньше, но это были штрафы, а не лишение свободы. В 2023 году, к примеру, одного американца обязали заплатить 1,2 миллиарда долларов за публикацию сотен фото с обнаженной бывшей. История этой пары поражает. Они познакомились в 2016 году в Техасе, влюбились, вместе переехали в Чикаго, начали строить карьеру. И если в работе у каждого все складывалось хорошо, то дома, наоборот, все становилось хуже день ото дня. Но вместо того, чтобы разойтись и не мучить друг друга, они предпочли жить вместе и постоянно предъявлять друг другу претензии, какие-то обиды и тому подобное. В конце концов терпение девушки лопнуло и она заявила, что уезжает обратно к матери.

Фото: Andy Dean/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Через некоторое время парень решил морально уничтожить экс-подругу. Он нашел пароль от ее gmail, там сменил его и взломал аккаунты в соцсетях. После смог залезть в систему безопасности дома, где теперь жила девушка. И принялся следить, делая интимные кадры. Когда коллекция фото и видео стала достаточно внушительной, негодяй слил все в Сеть, напоследок оставив послание: «Ты проведешь остаток жизни, пытаясь стереть себя из интернета. Удачи». Все эти записи увидели родственники и друзья несчастной, ее коллеги, даже пастор церкви, куда она ходила на воскресные службы. В дальнейшем нюдсы начали распространять в закрытых чатах, на порносайтах и пабликах.

Фото: Jaap Arriens / www.globallookpress.com

Что же сделала девушка? Нет, она не пыталась «стереть себя из интернета», как пожелал ей ее бывший возлюбленный. Она решила покончить с собой. К счастью, близкие смогли предотвратить это и решили пойти в суд. В качестве моральной компенсации за сексуальный террор в Сети потерпевшая сторона запросила 100 миллионов долларов. Присяжные поддержали девушку и постановили оштрафовать ее экс-дружка на 1,2 миллиона долларов. Ни о каком сроке речь при этом даже не шла. А в том, что он действительно выплатит эту сумму, не был уверен никто. В том числе адвокат пострадавшей. Произойди это сейчас мужчина, очевидно, отправился бы за решетку. Роль Меланьи Трамп в Take It Down Act Take It Down Act получил поддержку и Республиканской, и Демократической партий. Также на его ускоренное принятие повлияла жена президента страны Меланья Трамп.

Фото: Graeme Sloan — Pool via CNP / www.globallookpress.com

В начале марта первая леди США в рамках обсуждения нового закона назвала последствия сливов нюдсов и дипфейков «душераздирающими». «Больно видеть, как молодые люди, особенно девочки, сталкиваются с непреодолимыми трудностями, вызванными вредоносным онлайн-контентом, таким как дипфейки», — подчеркнула она.

Сенатор Тед Круз, участвовавший в подготовке документа, отметил, что на ужесточение наказания за неудаление подобного контента по требованию пострадавших его подвигла история девушки по имени Эллистон Берри, пострадавшей от рук своего одноклассника.

Фото: www.globallookpress.com

В 2023 году он с помощью ИИ сгенерировал обнаженные фото 13-летней Эллистон и распространял их в школе. А мессенджер, где все это постили, почти год отказывался удалять дипфейки девочки. Несмотря на то, что проблема порномести, действительно, острая, и вопрос надо решать, у Take It Down Act были критики. В частности, в НКО, позиционирующей себя в качестве защитника цифровых прав, заявили, что закон, мол, слишком «широкий» и может привести к цензуре законные изображения. Также им не понравилось, что в положении об удалении контента по требованию жертвы сливов не было «важных гарантий от необоснованных или недобросовестных запросов на удаление», плюс, по мнению правозащитников, 48 часов слишком мало, чтобы проверить контент, который хотят стереть.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Как наказывают за слив нюдсов в России В конце 2022 года Верховный суд принял постановление о расширении понятия «распространение порнографических материалов». Если раньше к нему относили случаи, когда получателем был неограниченный круг лиц (то есть, условно, порноролик слили в соцсеть), то ВС решил, что к распространению порно относится и отправка интимного контента конкретным людям.

Глава практики медиаправа юридической фирмы «Интеллект» Михаил Хохолков в беседе с BFM тогда разъяснял, что на практике в большинстве случаев, которые касаются отнесения контента к порнографическому, назначаются экспертизы.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Как правило, это комплексные экспертизы — психолого-искусствоведческие, сексолого-искусствоведческие, культуроведческие и прочие, потому что законодательство не содержит четких критериев, по которым можно было бы провести четкую грань: вот это интимное фото, порнографическое или нет», — указал он. Управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов при этом отметил, что практически разъяснения ВС означали, что любое сообщение с порнографическими материалами, направленное кому-либо (девушке, жене, мужу), является распространением и влечет уголовную ответственность. «Даже в личку. Так что, перед тем как сделать такое, подумайте, надежен ли получатель», — рекомендовал эксперт в комментарии secretmag.ru.

Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Также за слив нюдсов могут привлечь к ответственности за распространение личных фото. Так произошло недавно с жителем Уфы, который решил отомстить экс-любовнице за шантаж после расставания и запостил ее интимные видео в сторис. Та не стала долго убиваться и пошла в полицию. Вскоре мстителя задержали. В отделе, по словам данным Shot, уфимец уверял, что публиковал пикантные фото и видео женщины приватно, мол, смотреть их могли только они вдвоем. Но не помогло — против него завели уголовное дело.