Песков заявил, что Запад тестирует Россию на слабо | 360°

Важное 28 апреля 2024, 11:11 Песков заявил, что Запад тестирует Россию на слабо Песков: коллективный Запад тестирует Россию на слабо РИА «Новости»

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Коллективный Запад тестирует Россию на слабо, и главное — это слабо никогда не показать. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставки ракет Украине. Видео с его ответом разместил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Репортер заявил, что Украина и Запад как будто «тестируют границы», за которые можно перейти. Он поинтересовался у Пескова, отдает ли себе в этом отчет руководство западных стран.

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«Та сторона — коллективный Запад плюс один, — она будет тестировать нас на слабо. Это однозначно. Нам главное — это слабо никогда не показать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Газета The New York Times со ссылкой на представителя Минобороны США сообщала, что Украине передали ракеты ATACMS дальностью в 300 километров.