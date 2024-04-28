Песков заявил, что Запад тестирует Россию на слабо | 360°

28 апреля 2024, 11:11
Песков заявил, что Запад тестирует Россию на слабо
Песков: коллективный Запад тестирует Россию на слабо
Коллективный Запад тестирует Россию на слабо, и главное — это слабо никогда не показать. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставки ракет Украине. Видео с его ответом разместил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Репортер заявил, что Украина и Запад как будто «тестируют границы», за которые можно перейти. Он поинтересовался у Пескова, отдает ли себе в этом отчет руководство западных стран.
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«Та сторона — коллективный Запад плюс один, — она будет тестировать нас на слабо. Это однозначно. Нам главное — это слабо никогда не показать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Газета The New York Times со ссылкой на представителя Минобороны США сообщала, что Украине передали ракеты ATACMS дальностью в 300 километров.
Дмитрий Песков
Россия
Запад
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