Украинская тактика индивидуального террора может привести к полной потере поддержки со стороны США. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя убийство генерал-лейтенанта Сарварова в Москве.

Эксперт предупредил, что киевский режим глубоко ошибается, рассчитывая на дальнейшее прикрытие Вашингтона. Он назвал безумными вещи, которые происходят по приказу президента Украины.

«Если Зеленский считает, что США его прикроют, то он серьезно ошибается. Убийство этого генерала не останется без ответа. Это конец», — заявил Дэвис.

Он подчеркнул, что смерть Сарварова явно не останется без ответа. Подполковник поразился цинизму официального Киева, который предлагает мирный план и одновременно санкционирует теракты.

Он констатировал, что украинский лидер вышел из-под контроля. По мнению Дэвиса, произошедшее должно развеять любые сомнения в безумном характере происходящего.

«Зеленского уже пора поставить на место», — подытожил Дэвис.

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря в Москве, когда в действие привели установленное под днищем его автомобиля взрывное устройство. Генерала успели привезти в больницу, но спасти его не удалось. По одной из версий правоохранителей, за терактом стоят спецслужбы Украины.