Политолог Смолин: Макрон и Шольц пытаются остаться у власти, продвигая украинскую повестку

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проиграли выборы в Европарламент. Сейчас они активно продвигают украинскую повестку в надежде удержаться у власти, сообщил политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, Макрон и Шольц осознают последствия своей политики. Они могут уйти в отставку только тогда, когда их кураторы разочаруются в их деятельности. Именно поэтому сейчас происходит такая активность с их стороны.

При этом в ряде европейских стран подобную политику считают тупиковой, отметил Смолин.

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