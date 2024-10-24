«Пора и честь знать». Россия анонсировала высылку польских дипломатов

Польским дипломатам нужно начать готовиться к скорой ответной высылке из России. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» отреагировала на закрытие консульства России в Познани.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — сказала она.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее объявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани. Его сотрудников признают «нежелательными лицами» на территории республики.

Сикорский объяснил такие меры попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве диверсантом якобы по заданию российских спецслужб. В ответ Захарова заявила, что польский министр не способен на другие поступки, кроме высылки послов иностранных государств. Причем это у него только единственный талант.