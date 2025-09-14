«Пора действовать». В России потребовали ответственности для западных СМИ

Западные СМИ нужно привлечь к ответственности. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал об этом в соцсети X на фоне убийства американского активиста Чарли Кирка.

Он напомнил, что ранее в соцсети Truth Social у президента США Дональда Трампа опубликовали видео с девушкой, которая призывала вернуть законы об ответственности СМИ в стране.

Она также предложила переименовать закон в честь застреленного активиста, указав, что сейчас Соединенные Штаты встали на опасную тропу из-за СМИ и блогеров, «распространяющих ложь».

«Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — написал Дмитриев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков на фоне покушения на Кирка заявил, что политические убийства могут стать нормой в Соединенных Штатах.