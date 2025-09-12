Американист Дудаков заявил, что политические убийства в США рискуют стать нормой

Политолог-американист Малек Дудаков назвал убийство общественного деятеля Чарли Кирка возможным симптомом растущей волны политического насилия в Соединенных Штатах. Его слова привел «ФедералПресс» .

По мнению специалиста, нынешняя ситуация напоминает события бурных 60-х годов прошлого века, когда погибли Мартин Лютер Кинг и Джон Кеннеди. Усиление криминогенности вызывает тревогу: происшествия с участием лидеров мнений становятся частью повседневности.

Особое внимание уделяется июльскому инциденту с покушением на Дональда Трампа, последствия которого вызывают серьезные опасения относительно прозрачности расследования и лояльности правоохранительных органов к политическим оппонентам, подчеркнул Дудаков.