Русские вареники в Польше по-прежнему так называются, несмотря на попытки переименовать их в украинские. Об этом РИА «Новости» рассказали представители гастрономического бизнеса в Варшаве.

Они объяснили, что pierogi ruskie (русские вареники) считаются одним из национальных польских блюд. По традиционному рецепту в них добавляют творожно-картофельную начинку.

Владелец одного из заведений признался, что производители дешевых полуфабрикатов могут менять название своего продукта с «русские» на «украинские». Несмотря на это, жители Польши продолжили называть блюдо по-старому.

«Для большинства поляков русские вареники — это не про политику, а про домашнюю еду, вкус, традицию», — уточнил собеседник издания.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на русофобию и языковую дискриминацию на Украине. Он назвал восстановление прав русскоязычных в республике одним из условий для заключения мирного урегулирования.