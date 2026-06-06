Для долгосрочного урегулирования украинского конфликта в республике следует восстановить права русскоязычного населения. Об этом заявил в видеообращении министр иностранных дел Сергей Лавров .

Дипломат добавил, что украинское руководство развязало открытый террор против русскоязычных людей.

«Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели место», — уточнил он.

Лавров также назвал восстановление прав русскоязычных необходимым условием для заключения мирного соглашения.

Ранее Лавров рассказал, что Соединенные Штаты не смогли придумать, как выйти из ситуации с Ираном. Американский президент Дональд Трамп первоначально имел «крутой замах» и грозился уничтожить Исламскую Республику как цивилизацию, но теперь понял, что его цель оказалась недостижимой, уточнил министр.

По его мнению, Белый дом сейчас испытывает существенный дискомфорт из-за конфликта на Ближнем Востоке, но ничего не может с этим сделать.