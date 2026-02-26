Захарова сравнила опровержения Франции о ЯО с историей про работу биолабораторий

Заявления Франции об отсутствии попыток передачи Украине ядерного оружия сравнимы с прежними попытками Запада опровергнуть информацию о биолабораториях на территории страны. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она отметила, что подобные слова со стороны Европы страна слышала и раньше — и далеко не всегда они выдерживали проверку временем.

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же слышали заявления о том, что „вы все врете“», — напомнила Захарова.

Дипломат выразила сомнения, что посольство вообще могло быть в курсе таких планов. Если бы подобные решения действительно прорабатывались, дипломатическое представительство вряд ли посвятили бы в детали.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил западные страны об ответе России при попытке передачи ядерного оружия Украине. Он назвал планы о снабжении страны подобными компонентами безответственными, опасными и противоправными.