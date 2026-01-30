Очередная попытка западных стран оказать давление на Россию через МАГАТЭ потерпела неудачу. На это указал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Для нас это, конечно, показатель того, что западные страны, составляющие в совете арифметическое большинство, слишком политически ангажированы, пытаются зарабатывать пропагандистские очки там, где лучше этого не делать. <…> Самое главное, что очередная попытка на нас надавить провалилась», — процитировало дипломата РИА «Новости».

Он подчеркнул, что созыв сессии не имел объективных оснований, а продиктован политическими мотивами.

Ульянов также обвинил западных оппонентов в политике двойных стандартов, отметив, что их не волнует ситуация на Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. По его мнению, срочность созыва могла быть связана с желанием Украины снизить интенсивность российских ударов по энергоинфраструктуре.

Ранее в Кремле подтвердили морозное перемирие с Украиной. До 1 февраля ВС России воздержатся от ударов по стране.