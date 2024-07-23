«Попытка переиграть». Демократы надавили на Байдена, чтобы он покинул пост президента

Политолог Войко: высока вероятность ухода Байдена с поста президента США

Президент США Джо Байден встал перед важным выбором: продолжить руководить страной или досрочно сложить полномочия. О том, покинет ли он Белый дом до выборов, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала политолог Евгения Войко.

Она подтвердила, что в сложившейся ситуации Байден действительно может уйти с поста президента.

«Его основные сторонники — те, кто его поддержал в 2020 году, — от него отвернулись. Давят на него довольно активно с тем, чтобы [он] все-таки покинул свой президентский пост», — указала Войко.

Собеседница 360.ru также напомнила о недавнем покушении на экс-лидера США Дональда Трампа, после которого рейтинг главы государства пошатнулся еще больше.

«На фоне покушения Трамп очень поднялся электорально. Согласно опросам, он продолжает лидировать. У него есть медийный козырь, которым он может довольно активно пользоваться», — объяснила Евгения Войко.

Она добавила, что уход Байдена с поста президента может стать для демократов «попыткой переиграть республиканцев».

Ранее американист Владимир Можегов предположил, что в США может произойти «мягкий госпереворот». По его мнению, демократы запаниковали из-за возможного переизбрания Трампа.

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