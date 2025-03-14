Популярный телеведущий провел прямой эфир с расстегнутой ширинкой
Телеведущий Марк Консуэлос провел прямой эфир с расстегнутой ширинкой
Американский телеведущий Марк Консуэлос попал в эпицентр забавного инцидента. Журналист вышел в кадр с расстегнутой ширинкой, сообщил британский таблоид Daily Mail.
Казус с одеждой произошел во время съемок шоу «Эфир с Келли и Марком», в котором телеведущий работает в режиме трансляции в реальном времени вместе с женой Келли Рипой.
Они обсуждали список гостей, которые ожидаются в этом выпуске. Когда в эфире показывали изображения, Рипа спросила у мужа, не видит ли он проблему в своем облике.
«Моя ширинка все это время была расстегнута», — со смехом заявил телеведущий, когда ведущие снова появились в кадре. В ответ рассмеялась и его супруга.
В конце шоу Марк Консуэлос и Келли Рипа прочитали комментарии зрителей, которые обратили внимание на неловкий инцидент.
«Я заметил, что ширинка у Марка была расстегнута, когда он говорил о Принстоне», — поделился один из поклонников программы.
Ранее стало известно, что бильярдный бизнес популярного российского телеведущего Леонида Якубовича оказался под угрозой закрытия. Компания терпит рекордные убытки.