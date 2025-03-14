Популярный телеведущий провел прямой эфир с расстегнутой ширинкой

Американский телеведущий Марк Консуэлос попал в эпицентр забавного инцидента. Журналист вышел в кадр с расстегнутой ширинкой, сообщил британский таблоид Daily Mail .

Казус с одеждой произошел во время съемок шоу «Эфир с Келли и Марком», в котором телеведущий работает в режиме трансляции в реальном времени вместе с женой Келли Рипой.

Они обсуждали список гостей, которые ожидаются в этом выпуске. Когда в эфире показывали изображения, Рипа спросила у мужа, не видит ли он проблему в своем облике.

«Моя ширинка все это время была расстегнута», — со смехом заявил телеведущий, когда ведущие снова появились в кадре. В ответ рассмеялась и его супруга.

В конце шоу Марк Консуэлос и Келли Рипа прочитали комментарии зрителей, которые обратили внимание на неловкий инцидент.

«Я заметил, что ширинка у Марка была расстегнута, когда он говорил о Принстоне», — поделился один из поклонников программы.

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