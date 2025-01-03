Белоруссия запретила ввоз российской гречки «Фермер»

Выпускаемая барнаульским предприятием гречневая крупа быстрого приготовления «Фермер» попала под запрет в Белоруссии. Причиной стало не соответствующее нормативам время приготовления. Об этом говорится на сайте республиканского реестра «Опасная продукция» , которым управляет Госстандарт Белоруссии.

В сопровождающей карточке говорится, что приготовление российской гречневой крупы «Фермер» составило 29 минут при нормативе в 25 минут.

«Из этого следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — говорится в тексте результатов исследования.

Госстандарт Белоруссии выдал предписание о запрете на ввоз и продажу российской гречки «Фермер» 30 декабря. Документ вступит в силу с 11 января 2025 года. После установленного срока товар снимут с полок белорусских магазинов.

Это уже вторая алтайская фирма, чью гречневую крупу запретили к поставкам в Белоруссию. В начале декабря под запрет попала продукция компании «Вега-инжиниринг». Госстандарт указал на несоответствие срока приготовления крупы установленным нормативам.