Президент Украины Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг на фоне коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — подчеркнул он.

Ранее лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй предупредил Зеленского, что тому вряд ли удастся избежать последствий от коррупционного скандала. Он не исключил, что главу страны привлекут к ответственности за расхищение денег в таком масштабе.

Гэллоуэй также указал на вину западных стран, которые не контролировали должным образом расходование выделенных ими средств.

Он призвал подписчиков попробовать представить себе 45 миллиардов долларов и напомнил, что именно такую сумму руководства Великобритании, Франции, Германии и США направили Украине. Политик добавил, что эти деньги присвоили себе Зеленский, его родственники и соратники.