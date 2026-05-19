Известный бодибилдер-миллионер Пратик Ядав умер в Индии в 38 лет

Знаменитый индийский бодибилдер, основатель сети фитнес-клубов Пратик Ядав скончался в возрасте 38 лет. Некролог опубликовали в газете Need To Know .

Ядав жил в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. Его экстренно госпитализировали рано утром 13 мая, но спасти не смогли. У известного бодибилдера была легочная тромбоэмболия, приступ случился на глазах у родных.

Ядав последние годы тайно лечился от гипертонии и проблем со свертываемостью крови. Оказалось, что за несколько дней до смертельного приступа спортсмен попадал в реанимацию, но покинул больницу, несмотря на предостережения врачей. Судя по результатам исследования, незадолго до смерти Ядав получил шесть «необъяснимых травм» рук и груди.

Скончавшийся бодибилдер был сыном политика, но не пошел по стопам отца. Он увлекался спортом и заработал миллионы, создав сети фитнес-клубов. У Ядава остались жена и двое детей.

В США в больнице в Канзас-Сити скончался актер, озвучивший мастера Йоду в фильмах франшизы «Звездные войны». Тому Кэйну было 64 года.