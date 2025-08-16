Трамп назвал команду Путина, такой же «популярной, как босс»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что знает команду президента России Владимира Путина. Об этом глава он сообщил на пресс-конференции после переговоров.

«Она почти „такая же популярная, как и босс“», — сказал он.

Трамп отметил, что во время переговоров с Путиным не смог найти полного понимания, поэтому «сделки пока нет». При этом лидеры стран смогли согласовать «многие пункты» по украинскому кризису.

Путин призвал «перелистнуть страницу» российско-американских отношений и вернуться к сотрудничеству.

В Анкоридже прошли переговоры России и США в формате «три на три». Встреча длилась два часа 45 минут и стала самой продолжительной из всех диалогов Трампа и Путина.