«Поправки были проигнорированы». МИД России объяснил заморозку резолюции о космосе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 06:43 «Поправки были проигнорированы». МИД России объяснил заморозку резолюции о космосе Захарова: РФ ветировала резолюцию США и Японии о космосе из-за поправок РИА «Новости»

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Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции Совбеза ООН о ядерном оружии и других видах оружия массового уничтожения в космосе из-за отклонения предложенных ею поправок. Заявление представителя МИД Марии Захаровой опубликовали на сайте министерства.

«В первую очередь, это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы. Они предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида», — объяснила она.

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Представители России призвали указать в резолюции гарантии неприменения силы к космическим объектам и указали на попытку США ввести новые международно-правовые обязательства за рамками уже действующих договоров и соглашений без должной экспертной проработки. Мария Захарова заявила, что принятие этого документа стало бы негативным прецедентом.

Российская сторона, по ее словам продолжит соблюдать Договор о космосе 1967 года. Представитель МИД объявила, что в ближайшее время Россия внесет в Совбез ООН собственный проект резолюции. О его подготовке сообщал также первый зампостпреда Дмитрий Полянский.