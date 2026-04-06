Попавший под ракетный удар КСИР десантный корабль США ушел в Индийский океан

КСИР сообщил об ударе по военному кораблю США с пятью тысячами десантников

Американский военный корабль LHA-7 отступил в южную часть Индийского океана после поражения иранскими снарядами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции сообщило агентство Mehr .

В организации подчеркнули, что на борту отступившего корабля находились более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев. Кроме того, запущенные ракеты повредили вертолет, который был на палубе.

В ходе атаки в понедельник, 6 апреля, в зону поражения иранских ракет также попали центр производства беспилотников в Объединенных Арабских Эмиратах и самолеты на военной базе Али ас-Салем в Кувейте.

Кроме того, крылатые ракеты КСИР уничтожили израильский контейнеровоз SDN7, а также поразили химические предприятия и заводы в Хайфе и позиции израильской армии в Беэр-Шеве.

В понедельник, 6 апреля, Корпус стражей Исламской революции объявил о гибели руководителя отделения разведки генерала Маджида Хадеми, состоявшего на службе более 50 лет. В ведомстве заявили, что высокопоставленный офицер умер от полученных ран после американо-израильского авиаудара.