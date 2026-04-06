Глава разведки КСИР погиб при американо-израильском авиаударе

Глава разведки Корпуса стражей Исламской революции Маджид Хадеми погиб при израильско-американском авиаударе. Об этом сообщил телеканал SNN .

«Выдающийся генерал внес огромный вклад в области разведки и безопасности за почти полвека честной и мужественной защиты Исламской революции, системы и Родины», — говорится в некрологе.

Хадеми возглавлял разведку КСИР с 2025 года, после гибели предшественника — Мохаммада Каземи.

Ранее иранские власти подтвердили гибель командующего Военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири. Его смерть назвали мученической и заявили, что бойцы продолжат свое дело с еще большей решительностью, чем прежде. Израиль возлагал на Тангсири ответственность за перекрытие Ормузского пролива.