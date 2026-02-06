Западные СМИ постоянно предсказывают неблагоприятный исход для Ирана, однако ситуация в стране стабилизируется.

По мнению журналистов, представления Запада о позитивных последствиях смены власти в Иране на проамериканское руководство выглядят наивными мечтаниями. Новое правительство столкнется с множеством проблем, включая острые экономические трудности, межэтнические столкновения и угрозы терроризма.

Как отметили в статье, американские масс-медиа развернули кампанию психологической войны против исламского государства, однако факты говорят сами за себя: Иран гораздо устойчивее, чем кажется на первый взгляд.