Помощницу библиотекаря в США арестовали за совращение школьников

Правоохранители американского штата Висконсин арестовали бывшую сотрудницу местной школы, подозреваемую в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал WMTV .

По данным журналистов, 33-летняя Эшли Бенсон работала в начальной школе округа Вирокуа помощницей библиотекаря. В начале июня местным полицейским сообщили о том, что она занималась сексом со школьниками.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина уволилась из школы. Ее обвинили в сексуальном насилии над учениками и интимной связи с подростком 16 лет.

Бенсон задержали. Информация о ней пропала с сайта учебного заведения. Суд принял решение арестовать американку. Женщине установили залог для освобождения в пять тысяч долларов с запретом общения с потерпевшими и времени наедине с несовершеннолетними детьми.

Ранее учительницу из Индии заподозрили в совращении 16-летнего школьника. По данным издания Hindustan Times, женщина вместе со своей подругой больше года насиловала подростка в роскошных отелях Мумбаи.