Помилованных Байденом заключенных перевели в самую строгую тюрьму США

Президент США Дональд Трамп распорядился перевести заключенных, помилованных экс-президентом США Джо Байденом, в тюрьму в Колорадо. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Байден помиловал 37 человек, которых осудили на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Когда Трампа переизбрали, он потребовал превратить пожизненное заключение этих людей «по сути, в ад».

Тюрьма во Флоренсе в штате Колорадо имеет репутацию самого строгого исправительного учреждения страны. По информации газеты, в этом исправительном учреждении содержатся самые жестокие преступники. В своих камерах заключенные проводят по 23 часа в сутки в одиночных камерах.

Ранее Трамп рассказал, что получил прошение американского рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) о помиловании. Глава государства уточнил, что музыкант попросил в письме прощения. Он не озвучил, какое именно принял решение насчет Пи Дидди.

По данным источников журнала TMZ, команда рэпера обратилась в Белый дом сразу после вынесения приговора.