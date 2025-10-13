Помилованных Байденом заключенных перевели в самую строгую тюрьму США
WSJ: Трамп перевел помилованных Байденом в самую строгую тюрьму
Президент США Дональд Трамп распорядился перевести заключенных, помилованных экс-президентом США Джо Байденом, в тюрьму в Колорадо. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Байден помиловал 37 человек, которых осудили на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Когда Трампа переизбрали, он потребовал превратить пожизненное заключение этих людей «по сути, в ад».
Тюрьма во Флоренсе в штате Колорадо имеет репутацию самого строгого исправительного учреждения страны. По информации газеты, в этом исправительном учреждении содержатся самые жестокие преступники. В своих камерах заключенные проводят по 23 часа в сутки в одиночных камерах.
Ранее Трамп рассказал, что получил прошение американского рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) о помиловании. Глава государства уточнил, что музыкант попросил в письме прощения. Он не озвучил, какое именно принял решение насчет Пи Дидди.
По данным источников журнала TMZ, команда рэпера обратилась в Белый дом сразу после вынесения приговора.