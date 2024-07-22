Санкции Европейского союза провалились. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований.

Журналисты заявили, что российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Санкционную политику Запада необходимо признать провальной.

«Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе „санкции будут действовать как ползучий яд“», — написали авторы материала.

Они отметили, что Россия в любом случае будет участвовать в мировой торговле, нравится это Западу или нет. При этом санкции могут навредить самим европейцам, например, спровоцировать повышение цен на газ и нефть.

Антироссийские санкции Евросоюза продлят до конца января 2025 года. К такому решению пришли постоянные представители стран ЕС.