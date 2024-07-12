«Ползучее проникновение». РФ выразила беспокойство из-за расширения миссии ЕС в Армении

МИД: Россия обеспокоена тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной

Россию беспокоит тот факт, что с одобрения Армении миссия Евросоюза в этой стране может стать постоянной. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы МИД Михаил Галузин.

Российская сторона регулярно поднимает тему миссии ЕС в контактах с армянскими властями и другими региональными партнерами.

«Как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», — отметил Галузин.

По его словам, добиться устойчивого мира в регионе можно лишь на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей Армении, России и Азербайджана.

Галузин ранее высказался об участии Армении в саммите НАТО. Он отметил, что Россия крайне сожалеет об этом. Армения остается членом ОДКБ и выступает участником договоренностей в военной области, напомнил дипломат.