Пользователи TikTok в США получили уведомления о прекращении работы соцсети

Пользователи видеоплатформы TikTok в США начали получать уведомления о прекращении социальной сети в стране с 19 января. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В тексте говорится, что с 19 января соцсеть прекратит работу на территории страны на фоне запрета деятельности в США.

«Сожалеем, что с 19 января закон США о запрете TikTok вступит в силу и вынудит нас сделать оказание услуг временно недоступным», — заявили в компании.

В TikTok отметили, что работают над восстановлением доступа к сервису в США.

Верховный суд США в пятницу отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета социальной сети на территории страны в силу с 19 января. Вступающий в должность с 20 января избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что сам примет решение по судьбе TikTok.