Пользователи Google Maps обнаружили сверхсекретный американский подводный беспилотник

Пользователи сервиса Google Maps заметили на картах необычный объект, который может являться секретным прототипом американского морского беспилотника. Об этом заявила газета New York Post .

Объект обнаружили на базе в Калифорнии. По информации издания, беспилотник называется Manta Ray и является секретной разработкой оружия.

Устройство создала военно-промышленная компания Northrop Grumman. Новейший беспилотник имеет возможность «впадать в спячку» на морском дне и находиться там в течение длительного времени без дозаправки.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро пригрозил, что военные могут применить морские дроны для защиты Тайваня. Он отметил, что американские ВМС превратят Тайваньский пролив в «беспилотный ад», если Китай решит «напасть» на остров.