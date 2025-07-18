«Получили по ушам». Лукашенко призвал не шутить про картофель

Лукашенко: за шутки с картофелем в Белоруссии можно получить по ушам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не шутить про картофель из-за опасений за урожай. Видео его выступления на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

По словам Лукашенко, после проверки полей ему доложили о возможном распространении фитофторы — грибкового заболевания, которое поражает растения. Поэтому белорусский лидер переживает за нынешний урожай картофеля в стране.

«Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома», — сказал он.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики заверили, что урожай картофеля в Белоруссии в 2025 году может превысить миллион тонн, несмотря на риски, связанные с фитофторой.

Ранее Лукашенко рекомендовал белорусам ограничить картофель в рационе. Также он призвал запастись картошкой, чтобы избежать дефицита.